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Bir oyun gölgesinde: Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde kongre kavgası, 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kongresinde 87-86 biten başkanlık seçimi sonrası çıkan kavgada 3 üye yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bir oyun gölgesinde: Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde kongre kavgası, 3 yaralı

Kongrede tek oy farkı gerilimi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kongresinde başkanlık seçimi sonrası tansiyon yükseldi. Kongrede mevcut başkan Orhan Sadun ile Yaşar Ateş yarıştı. Toplam 216 üyenin bulunduğu kongrede oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açıldı ve sayım sonucunda Orhan Sadun 87, Yaşar Ateş 86 oy aldı; aradaki bir oyun yarattığı gerilim salonda kısa sürede tırmandı.

Arbede ve yaralanmalar:

İki adayın taraftarları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kooperatif üyeleri Hüseyin S., Nejdet D. ve Erol O. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kolunun, diğerinin ise burnunun kırıldığı bildirildi.

Seçim sonucu ve çağrı:

Resmi sayımın ardından Orhan Sadun yeniden kooperatif başkanı seçildi. Kongrede yaşanan arbede, üyeler arasında üzüntüye neden olurken, taraflar ve gözlemciler olayın ardından sağduyu çağrısında bulundu. Yetkililer, benzer gerilimlerin önüne geçmek için toplantı ve seçim süreçlerinde tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

KÖRFEZ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ’NİN KONGRESİNDE 87-86 SONUÇLANAN SEÇİM SONRASI TANSİYON...

KÖRFEZ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ’NİN KONGRESİNDE 87-86 SONUÇLANAN SEÇİM SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ. İKİ ADAYIN TARAFTARLARI ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜRKEN, 3 KOOPERATİF ÜYESİ YARALANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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