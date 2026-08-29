Bir ressamın görevi: Muhsin Yazıcıoğlu'nu yeni nesle taşımak

Erzurumlu ressam ve görsel sanatlar öğreticisi Fesih Özyurt (64), Çifte Minareli Medrese'de açtığı 18. kişisel "Tabiatın Renkleri" yağlı boya sergisinde, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun portresini sanatseverlerle buluşturdu. Eserde sadece Yazıcıoğlu'nun portresi değil; helikopteri ve kazanın meydana geldiği arazi betimlemeleri de yer alıyor.

Tablodaki anlatım:

Yaklaşık 40 yıldır resimle uğraşan Özyurt, Yazıcıoğlu'nun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak bu portreyi her sergisinde mutlaka bulundurduğunu söyledi. Sanatçı, kendi sözleriyle, "Onu gençlerimize nasıl aktarabiliriz diye düşündüm" diyerek çalışmasının arkasındaki motivasyonu anlattı. Özyurt, portreye gösterdiği önemi belirtirken bu eseri "en en önemli" tablolarından biri olarak tanımladı ve Yazıcıoğlu'nu "vatanına, milletine, bayrağına, ezanına hizmet eden" bir siyasetçi olarak nitelendirdi.

Serginin kapsamı:

Tarihi medresede sergilenen toplam 47 tablo arasında Erzurum kültürü ve tarihi mekânlarına dair çalışmalara da geniş yer verildi. Eserlerde Nene Hatun, Sarıkamış şehitleri, Narman Peri Bacaları, doğa manzaraları, hayvan tasvirleri, müzik temaları, orman yangınları ve Gazze dramı gibi farklı konular işlendi. Özyurt, Erzurum Yıldızkent'teki atölyesinde 12 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinden söz ederek, pazar günü akşamına kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.

Sanatçının sergiye ilişkin temel hedefi gençlere resim sanatını sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak: "Amacım burada gençlerimize resim sanatını sevdirmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliyorsak ne mutlu bize." Özyurt'un yaklaşımı, tek bir portreyi aşarak yerel tarih, hafıza ve toplumsal duyarlılığa uzanan bir sanat pratiğini gözler önüne seriyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HATIRASI YAĞLI BOYA TABLODA YAŞATILIYOR