Bir üniversitenin gururu: İnönü mezunu Hatice Akbaş Avrupa'nın zirvesinde

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu milli boksör Hatice Akbaş, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilogram finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan Akbaş, mücadeleyi kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

final maçı ve elde edilen başarı:

Akbaş’ın 51 kilo finalindeki zaferi, Türkiye’ye Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya olarak döndü. Karşılaşmayla ilgili ayrıntılar ve skor bilgileri kaynak metinde yer almamakla birlikte, elde edilen madalya hem sporcu hem de Türkiye adına kayda değer bir başarı olarak kaydedildi.

üniversitenin ve rektörün tebriki:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Akbaş’ın başarısının kendilerine büyük gurur ve mutluluk verdiğini vurgulayarak sosyal medya hesabından tebrik paylaşımları yaptı. Rektör Akpolat paylaşımında şunları belirtti: "Gururumuz Hatice Akbaş" ve "Üniversitemiz mezunu milli boksörümüz Hatice Akbaş’ın, Avrupa Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda altın madalya kazanarak \"Avrupa Şampiyonu\" olması hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Azmi, mücadelesi ve elde ettiği bu büyük başarıyla ülkemizi ve şehrimizi gururlandıran hemşehrimiz Hatice Akbaş’ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum".

Hatice Akbaş’ın bu başarısı, İnönü Üniversitesi spor eğitiminde üretilen değerin somut bir göstergesi olarak yorumlanırken, genç sporcular için de motive edici bir örnek teşkil ediyor. Akbaş’ın ilerleyen süreçteki müsabakaları ve kariyer gelişimi, spor camiası tarafından yakından takip edilecek.

MİLLİ BOKSÖR HATİCE AKBAŞ, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU