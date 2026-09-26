Bir ustanın 152 yıllık makinesiyle Hilal-i Ahmer amblemi Buldan bezinde canlandı

Atölyeden geleneksel bir miras:

Denizli’nin Buldan ilçesinde, geleneksel süzene işleme sanatını sürdüren Kenan Namlı, 152 yıllık süzene makinesiyle tarihi bir eseri yeniden hayata geçirdi. Buldan Hamamboğazı Sokağı’ndaki atölyesinde yürüttüğü çalışmayla Namlı, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin ilk amblemini Buldan bezine işledi. Ustanın kullandığı makine, hem teknik hem de sembolik açıdan esere özgün bir karakter kazandırdı.

İşlemenin önemi ve korunması:

Söz konusu çaba, yalnızca bir motifin yeniden üretilmesi değil; aynı zamanda bölgenin el sanatları mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamı taşıyor. Namlı, el emeğiyle ortaya çıkan eserlerin Buldan bezinin estetik ve tarihsel değerini güçlendirdiğini belirtti. Kullanılan 152 yıllık süzene makinesi hem teknik bir nadirlik hem de zanaatın sürekliliğini gösteren somut bir simge olarak öne çıkıyor.

Devlet töreni ve takdim:

Namlı’nın işlediği amblem taşıyan eserlerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenmeye başladı. Aynı dönemde, eserlerden bir diğeri de Denizli’yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a takdim edildi.

Usta Kenan Namlı, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Yaptığım Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin amblemini işlediğim, el emeği göz nuru eserimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesini ve ayrıca değerli Bakanımıza hediye edilmesini şahsım ve güzel ilçemiz Buldan adına çok büyük bir onur olarak görüyorum".

Bu takdim ve sergileme, hem Buldan’ın yerel zanaatının merkezi kurumlarda görünür hale gelmesi hem de süzene geleneğinin resmi platformlarda takdir görmesi açısından önem taşıyor.

BULDANLI SÜZENE İŞLEME USTASI KENAN NAMLI’NIN, 152 YILLIK SÜZENE MAKİNESİYLE BULDAN BEZİNE İŞLEDİĞİ HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN İLK AMBLEMİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE SERGİLENMESİNİN ARDINDAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’A DA HEDİYE EDİLDİ.