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Birecik'te 1 eylül'deki silahlı saldırının firari zanlısı tutuklandı

1 Eylül 2025'teki silahlı saldırıyla bağlantılı firari A.Ç., Birecik'te yakınının evinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi ve tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Birecik'te 1 eylül'deki silahlı saldırının firari zanlısı tutuklandı

Birecik'te 1 eylül'deki silahlı saldırının firari zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan firari zanlı A.Ç., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

operasyon süreci:

İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Eylül 2025'te meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin firari zanlının bir yakınının adresinde saklandığı belirlendi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

yasal işlem ve sonuç:

Yakalanan A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili inceleme ve delil toplama çalışmaları ilgili birimlerce sürdürülüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA SİLAHLI SALDIRI ZANLISI YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI SALDIRI ZANLISI YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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