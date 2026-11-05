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Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi

Kaymakam Osman Şahin başkanlığında Birecik'te yapılan toplantıda kamu düzeni, uyuşturucuyla mücadele, trafik ve sınır güvenliği başta olmak üzere koordinasyon ve önlemler ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi

Toplantının amacı ve kapsamı:

Birecik ilçesinde Kaymakam Osman Şahin başkanlığında düzenlenen genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısında, ilçenin genel güvenlik durumu kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıda öncelikli hedefin kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması olduğu vurgulandı.

Görüşmelerde mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi; suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ve sınır güvenliği gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç halinde ek önlemlerin alınması üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve değerlendirme başlıkları:

Toplantıya, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Telli, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Fatih Doğruyol ile emniyet ve jandarma personeli katıldı. Katılımcılar, saha raporları ve istihbarî bilgiler ışığında öncelikli risk alanlarını belirledi.

Sonuç olarak ilçede huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla mevcut uygulamaların sürdürülmesi, koordinasyonun artırılması ve gerektiğinde ek tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda belirtilen esaslar, saha çalışmalarına yön verecek ana çerçeveyi oluşturdu.

BİRECİK’TE GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

BİRECİK’TE GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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