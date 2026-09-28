Birecik'te kelaynak, patlıcan ve fıstıkla lezzet şöleni

Birecik'te kelaynak, patlıcan ve fıstık festivali başladı

Birecik’in yöresel mutfak kültürünü, kelaynak popülasyonunu ve bölgeye özgü tarımsal ürünleri ön plana çıkarmayı amaçlayan Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı. Etkinlik, hem gastronomi meraklılarını hem de yerel üreticileri bir araya getirerek kentin kimliğini vurgulamayı hedefliyor.

açılış ve etkinlik akışı:

Festival, sabah saatlerinde gerçekleştirilen patlıcan hasadı ile başladı ve ardından kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Birecik Kaymakamı Osman Şahin, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

lezzet tanıtımları ve stantlar:

Festivalin en dikkat çekici sunumlarından biri, Birecik mutfağının zenginliğini gözler önüne seren "63 Çeşit Patlıcan Yemeği" tanıtımı oldu. Festival alanında kurulan stantlar protokol üyeleri ve ziyaretçiler tarafından gezildi; yöresel ürünlerin sergilendiği alanlarda hem tadım hem de satışlar gerçekleştirildi. Vatandaşlar çeşitli etkinliklerle festivale yoğun ilgi gösterdi.

Programa katılan isimler arasında Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ile Birecik Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar yer aldı.

Festival yetkilileri, etkinliğin Birecik’in yöresel değerlerinin, gastronomisinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamasını ve bölge ekonomisine hareket getirmesini amaçladıklarını belirtti. Ziyaretçiler için hazırlanan etkinlik programı ve stantların festival süresince yerel üretimin görünürlüğünü artırması bekleniyor.

BİRECİK'İN YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜ, KELAYNAKLARI, GASTRONOMİSİ VE BÖLGEYE ÖZGÜ LEZZETLERİNİN TANITILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN BİRECİK KELAYNAK, PATLICAN VE FISTIK FESTİVALİ BAŞLADI.