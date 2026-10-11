Birecik'te kırsal erişim güçlendi: 21 mahalleyi bağlayan 40 kilometrelik grup yol yenilendi

Birecik grup yolunda sathi asfalt çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol yapım ve yenileme programı kapsamında Birecik ilçesindeki grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Proje, ulaşım konforunu artırmayı ve mahaller arası erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, zamanla deforme olan mevcut asfalt tabakası kaldırıldı ve yolun altyapısında gerekli mekanik düzenlemeler gerçekleştirildi. Ardından güzergâh boyunca sathi asfalt kaplama uygulaması yapıldı. Yenileme çalışmaları, yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki grup yolun tamamını kapsıyor.

Çalışma, Çiçekalan, Eşmeler, Ortaeşme, Yukarı Eşme, Yenieşme, Dikmetaş, Göktepe, İncirlidere, Konak, Fıstıklı, Direkli, Sakaltutan, İncirli, Düzlüce, Aşağıfatmacık, Orta Fatmacık, Küçükfatmacık, Aslanlı, Han, Kurucahöyük ve Diktepe mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhı kapsıyor. Söz konusu grup yolu, Suruç-Birecik Karayolu'na ulaşım sağlayan önemli bir bağlantı niteliği taşıyor.

hedefler ve yerel geri bildirim:

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla kırsal mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Bölge sakinleri ise gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşım standardını yükseltmek ve vatandaşların daha rahat seyahat etmesini sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.

BİRECİK’TE 40 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI