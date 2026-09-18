Birecik'te kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı

olayın ortaya çıkışı:
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan M.Y., jandarma karakoluna giderek dolandırıldığını bildirdi. İhbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı ve şüpheli hareketleri takibe aldı.
operasyon ve ele geçirilenler:
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, A.S. adlı şahsın ilçedeki bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. Kuyumcuda düzenlenen operasyonda, 4 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet altın yüzük olmak üzere toplam değeri 925 bin 700 lira olan ziynet eşyası satış sırasında ele geçirildi.
gözaltı ve iade süreci:
Operasyonda yakalanan A.S. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI
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