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Birecik'te kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Birecik'te jandarma ile JASAT, dolandırılan kişiden aldığı 925 bin 700 lira değerindeki ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışan A.S.'yi suçüstü yakaladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Birecik'te kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı

olayın ortaya çıkışı:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan M.Y., jandarma karakoluna giderek dolandırıldığını bildirdi. İhbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı ve şüpheli hareketleri takibe aldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, A.S. adlı şahsın ilçedeki bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. Kuyumcuda düzenlenen operasyonda, 4 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet altın yüzük olmak üzere toplam değeri 925 bin 700 lira olan ziynet eşyası satış sırasında ele geçirildi.

gözaltı ve iade süreci:

Operasyonda yakalanan A.S. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI

ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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