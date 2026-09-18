Birecik'te kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı

olayın ortaya çıkışı:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan M.Y., jandarma karakoluna giderek dolandırıldığını bildirdi. İhbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı ve şüpheli hareketleri takibe aldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, A.S. adlı şahsın ilçedeki bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. Kuyumcuda düzenlenen operasyonda, 4 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet altın yüzük olmak üzere toplam değeri 925 bin 700 lira olan ziynet eşyası satış sırasında ele geçirildi.

gözaltı ve iade süreci:

Operasyonda yakalanan A.S. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI