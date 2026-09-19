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Birecik'te vefa günü: gaziler onurla anıldı

Birecik'te 19 Eylül Gaziler Günü Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, şiirler ve Kaymakam Osman Şahin'in mesajlarıyla anıldı; öğle yemeğinde şehit yakınları ve gaziler ağırlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Birecik'te vefa günü: gaziler onurla anıldı

Törenin ayrıntıları:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören programı kapsamında katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu ve vefa duyguları ön plana çıkarıldı.

katılımcılar ve protokol:

Törene Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Emel Erer, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Mücahid Üzüm ve Adalet Komisyonu Başkanı Emre Karaca ile şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Katılımın genişliği, toplumun gazilere ve şehit ailelerine olan saygısını somutlaştırdı.

kaymakamın vurguları:

Törende konuşan Kaymakam Osman Şahin, gazilerin vatan ve millet için yaptıkları fedakârlığın unutulmayacağını belirtti. Şahin, gaziliğin milletin gönlünde en değerli makamlardan biri olduğunu ifade ederek, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve geleceği için büyük özverilerde bulunduğunu söyledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gaziler saygı ve minnetle anıldı.

öğle yemeği ve buluşma:

Program kapsamında saat 12.00'de Birecik Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna öğle yemeği düzenlendi. Yemek programında Kaymakam Osman Şahin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve katılımcılarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Şahin, şehit aileleri ve gazilerin milletin emaneti olduğunu vurgulayarak, devletin ve milletin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini bildirdi. 19 Eylül Gaziler Günü'nün birlik, beraberlik, vefa ve minnet duygularını pekiştiren anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekildi.

Etkinlikler, tören ve yemek programının ardından katılımcılar arasında samimi görüşmelerle son buldu; organizasyon, gazilere ve şehit yakınlarına gösterilen saygı ve desteğin bir nişanesi olarak değerlendirildi.

BİRECİK&#039;TE GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

BİRECİK'TE GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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