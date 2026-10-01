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Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitiminde Dr. Emrah Kopan, aile hekimlerine gebelik, kadın ve anne sağlığında güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını anlattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Bayburt’ta düzenlenen eğitim programı, 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı' başlığıyla aile hekimlerine yöneldi. Eğitimi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kopan, katılımcılara gebelik takibi, kadın sağlığına ilişkin birinci basamak yaklaşımlar ve anne sağlığı konularında güncel bilgiler aktardı.

Eğitimin içeriği

Eğitim oturumlarında, tanı ve tedavi süreçlerinde güncel uygulamalar üzerinde duruldu; gebelik izlemi, risk faktörlerinin birinci basamakta yönetimi, koruyucu sağlık uygulamaları ve erken yönlendirme kriterleri gibi başlıklar ele alındı. Sunumlar ve vaka tartışmalarıyla aile hekimlerinin günlük klinik uygulamalarında kullanabilecekleri pratik yaklaşımlar paylaşıldı.

Amaç ve beklentiler

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın amacı, sağlık personelinin mesleki gelişimine katkı sağlanması ve klinik süreçlerle birinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki uyumun güçlendirilmesi olarak açıklandı. Eğitim, aile hekimlerinin kadın ve anne sağlığı alanındaki yetkinliklerini artırmayı ve hasta yönlendirmelerinde standart bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcılar, verilen bilgiler doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın sağlığına yönelik izlem ve müdahale süreçlerini güncelleme imkânı buldu. İl sağlık birimleri, benzer eğitimlerin sürdürülebilir olmasıyla hizmet kalitesinin artmasını bekliyor.

BAYBURT&#039;TA AİLE HEKİMLERİNE GEBELİK, KADIN VE ANNE SAĞLIĞI EĞİTİMİ

BAYBURT'TA AİLE HEKİMLERİNE GEBELİK, KADIN VE ANNE SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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