Birinci basamakta ruh sağlığına yeni bakış: aile hekimlerine intiharı önleme eğitimi

Erzurum'da aile hekimlerine yönelik intiharı önleme eğitimi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığının Desteklenmesi Eğitimi, toplumda psikososyal iyilik halini artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla verildi. İl genelinde görev yapan aile hekimleri programa katılarak ruh sağlığı yaklaşımlarına ilişkin güncel bilgiler edindi.

Eğitimin odağı ve uygulamaları:

Eğitimde, riskli grupta yer alan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik doğru, etkili ve zamanında yaklaşım yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara kriz anı yönetimi, risk değerlendirmesi ve yönlendirme süreçlerine ilişkin teknik bilgiler sunuldu; uygulamalı yaklaşımlar ve vaka tartışmaları üzerinden pratik beceriler pekiştirildi.

Birinci basamağın güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik:

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, eğitimde sunum yapan Psikolog Tuğba Yücel'in aile hekimlerinin toplum sağlığındaki stratejik rolüne vurgu yaptığı belirtildi. Yücel, "Riskli bireylere doğru yaklaşım hayat kurtarıyor" sözleriyle birinci basamaktaki farkındalığın önemini öne çıkardı.

Yetkililer, toplumun psikososyal yapısını güçlendirmeye yönelik bu tür eğitim ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Aile hekimlerinin yetkinliğinin artırılmasının, ruh sağlığı sorunlarının erken müdahalesi ve doğru yönlendirilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUMDA PSİKOSOSYAL İYİLİK HALİNİN ARTIRILMASI VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR EĞİTİME İMZA ATTI. İL GENELİNDE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNE, "İNTİHARI ÖNLEME VE RUH SAĞLIĞININ DESTEKLENMESİ EĞİTİMİ" VERİLDİ.