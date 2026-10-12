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Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

TFF 1. Lig 10. haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki maçı Bursa Bölgesi hakemi Birkan Altındaş yönetecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Antalyaspor ile Kayserispor maçının hakemi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor karşılaşmasında düdüğü Bursa Bölgesi hakemi Birkan Altındaş çalacak. Atama, iki takımın lig takvimindeki kritik randevularından birini yönetecek hakem kadrosunu resmiyet kazandırdı.

Kadro ve görev dağılımı:

Mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olarak açıklandı. Atama listesi, müsabakanın saha içi yönetim sorumluluklarını net biçimde belirliyor.

sezon verisi:

Birkan Altındaş, bu sezon 1. Lig'de görev yapacağı 3. maç için düdük çalacak. Bu atama, Altındaş'ın lig içindeki görev dağılımını ve sezon içindeki tecrübe birikimini göstermesi açısından kayda değer.

Hakem kadrosunun ilanı, takımlar ve taraftarlar için maç öncesi beklentileri şekillendirirken, sahadaki yönetim de müsabakanın akışı üzerinde belirleyici olacak. Atamada isimlerin net olarak açıklanması, organizasyon ve maç güvenliği açısından da önem taşıyor.

TFF 1. LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM BİRKAN ALTINDAŞ DÜDÜK ÇALACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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