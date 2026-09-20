Birleşik Rusya Devlet Duması seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre birinci

seçim gecesinin ilk değerlendirmesi:

Rusya’da Devlet Duması üyelerini belirleyen seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Birleşik Rusya partisi yüzde 49,4 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Seçimlerde, 450 milletvekilinin belirlenmesi için halk sandık başına gitti.

Seçim süreciyle ilgili ilk veriler, ön sonuç niteliğinde yayımlanan oy dağılımını gösteriyor; resmi ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

oy dağılımı ve baraj sonuçları:

Resmi olmayan rakamlara göre diğer partilerin aldığı oylar şu şekilde kaydedildi: Rusya Komünist Partisi yüzde 14,2, Liberal Demokrat Parti yüzde 10,7, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 9,7 ve Adil Rusya Partisi yüzde 6,6. Haber kaynakları, seçim pusulasında yer alan diğer partilerin yüzde 5 barajını aşamadığını bildiriyor.

oylama süreci, katılım ve güvenlik iddiaları:

Rusya Merkez Seçim Kurulu seçimlere katılım oranını yüzde 55 olarak açıkladı. Kurul ayrıca internet üzerinden oy kullananların sayısının 3.030.825 olduğunu bildirdi. Sandıklar kapandıktan sonra başlayan sayım işlemleri gece boyunca sürdü.

Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, internet üzerinden oylamayı hedefleyen çok sayıda siber saldırı girişimi yaşandığını ancak bu girişimlerin engellendiğini açıkladı. Pamfilova, oy sayma işleminin ülke genelinde gece boyunca devam edeceğini ve kesin sonuçların yarın saat TSİ 11.00'de ilan edileceğini duyurdu.

Resmi olmayan sonuçlar, partiler ve seçmen katılımıyla ilgili ilk fotoğrafı sunuyor; nihai dağılım ve milletvekili listeleri ise Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklanacak kesin sonuçlarla netlik kazanacak.

RUSYA’DA HALK, PARLAMENTONUN ALT MECLİSİ DEVLET DUMASI ÜYELERİNİ BELİRLEMEK SANDIK BAŞINA GİTTİ. UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN BAŞLADIĞI 2022 YILINDAN BU YANA PARLAMENTO SEÇİMLERİ İÇİN İLK KEZ SANDIK BAŞINA GİDEN RUSLAR, MECLİSTEKİ 450 VEKİLİN SEÇİMİ İÇİN OY KULLANDI.