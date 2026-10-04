Birlik, adalet ve akıl vurgusu: cevdettin yılmazdan fetö uyarısı ve bölge mesajı

Sempozyumda güçlü katılım ve ana temalar

13’üncü Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, "Küresel Krizlere Kur’ani Çözümler" temasıyla 4-6 Ekim tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Açılış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Suriye Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Ebulhayr Şükrü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Yılmaz’ın konuşması sempozyumun hem ulusal hem de bölgesel önceliklerine vurgu yaptı.

Küresel adalet ve insan onuru çağrısı:

Cevdet Yılmaz, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ve İslam dünyasının hem güçlü hem de haklı olması gerektiğini belirtti. Gazze’de sivillerin maruz kaldığı insanlık krizine dikkat çekerek uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizi ele aldı ve Kur’an-ı Kerim’in "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ilkesi üzerinden adalet sorumluluğunu vurguladı. Yılmaz, "Dünya 5’ten büyüktür" çağrısının daha adil bir uluslararası düzen arayışını temsil ettiğini ve Cumhurbaşkanının başlattığı İnsanlık İttifakı’nın zulme karşı küresel bir ahlaki sorumluluk zemini oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Suriye ve bölgesel istikrar mesajı:

Yılmaz, Suriye’nin istikrarı ve refahının tüm bölge için belirleyici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Filistin halkının meşru haklarının savunulması ve kalıcı barış için yürüttüğü diplomatik çabalara dikkat çekti. Bölgedeki kaynakların bölge halklarının yararına kullanılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, etnik ve mezhepsel çekişmelerin sona erdirilerek terörün gündemden kalıcı şekilde çıkarılmasının önemini vurguladı.

FETÖ uyarısı, akıl özgürlüğü ve eğitim:

Yılmaz, konuşmasının önemli bir bölümünü terör yapılanmaları ve toplumsal etkilerine ayırdı. "FETÖ dediğimiz yapılanma insanların aklına ipotek koyup onları adeta makineye dönüştürdü" sözleriyle örgütün zihinsel baskısına dikkat çekti. Üstat Bediüzzaman’ın isminin ve eserlerinin belli oranda istismar edilerek ülke içinde kargaşa çıkaran yapılar oluştuğunu belirtti ve bu tür örneklerin başka isimler altında da ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yılmaz, aile korunması, gençlerin insani değerlerle yetiştirilmesi ve çağımızın yeni bağımlılıklarıyla (alkol, kumar ve dijital bağımlılıklar) mücadele gereğine değindi. Maarif modeliyle gençlerin bilim ve teknolojide yetkinleşmesini desteklerken, bunun ahlaki bir bilinçle birleştirilmesinin önemini vurguladı: "İlim bizim medeniyetimizin merkezi kavramıdır" diyerek ilmin salih amellere vesile olması gerektiğini belirtti. Yapay zekâ ve diğer teknolojilerin ise mutlaka insan odaklı, merhametli ve ahlaki bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Terörsüz gelecek ve bölgesel iş birliği:

Konuşmasının sonunda Yılmaz, terörü ülke ve bölge gündeminden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini yineledi. Emperyalist güçlerin bölgeyi sömürdüğünü, bunun en etkili cevabının ise birlik, kardeşlik ve güç birliği kurmak olduğunu söyledi. Türkiye içinde ve bölgede etnik, mezhebi ayrışmaların geride bırakılması, insan kaynağının ilmi birikim ve ekonomik potansiyele dönüştürülmesiyle "Türkiye Yüzyılı" ve gönül coğrafyasının birlikte inşa edileceği mesajını verdi. Bediüzzaman Said Nursi’nin bu topraklarda verdiği mücadelenin hatırlanması gerektiğini belirterek, ülke içindeki deneyimlerden kardeş ve dost ülkelerin faydalanmasının önemine işaret etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, 13'ÜNCÜ ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU'NDA KONUŞTU