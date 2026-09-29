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Birlik içinde ortak adım: Birliğin Gücü-2026'da sızma harekatı eğitimi

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katıldığı Birliğin Gücü-2026 tatbikatında sızma harekatı eğitimiyle ortak hareket kabiliyetleri güçlendirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:51

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Birlik içinde ortak adım: Birliğin Gücü-2026'da sızma harekatı eğitimi

Tatbikatın kapsamı:

Birliğin Gücü-2026 tatbikatı kapsamında, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan mensubu birlikler ortak bir sızma harekatı eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde amaç, birliklerin ortak hareket ve koordinasyon yeteneğinin geliştirilmesi olarak duyuruldu.

Bakanlığın değerlendirmesi:

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında birlikler, sızma harekatı eğitiminde ortak hareket kabiliyetlerini geliştirdi. Müşterek eğitimlerle koordinasyon ve dayanışma güçleniyor."

Paylaşımda öne çıkarılan unsur, müşterek eğitimlerin hem taktiksel eşgüdümü hem de dayanışmayı güçlendirdiği oldu. Tatbikatın adı ve katılımcı ülkeler, uygulamanın bölgesel iş birliği boyutunu vurguluyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı...

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın katılımıyla Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı gerçekleştirildi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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