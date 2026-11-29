etkinlikte öne çıkanlar:

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Birlik Söyleşileri kapsamında bu haftanın konuğu Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu. Karaman, programda Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ve az bilinen yönlerine dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Akif'in yaşamı ve bilinmeyen yönleri:

Prof. Dr. Karaman konuşmasında Akif'in zorlu yaşam koşulları altında edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Sunumda, şairin kişisel mücadeleleri, toplumsal duyarlılığı ve eserlerine yansıyan iç dünyası etraflıca ele alındı. Karaman, ayrıca İstiklal Marşı'nın hangi ruh hali ve duygularla kaleme alındığına dair değerlendirmeler sunarak dinleyicilerin dikkatini çekti.

program ve katılımcılar:

Programa yoğun ilgi gösterildi; salonda farklı akademik ve sivil temsilciler yer aldı. Etkinliğe Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak ile önceki dönem KAYÜ rektörü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar, konuşmanın ardından yönelttikleri sorularla söyleşiyi interaktif bir boyuta taşıdı.

Program, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut'un günün anısına Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a plaket takdim etmesi ile devam etti. Etkinlik, sunum ve plaket töreninin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BİRLİK VAKFI KAYSERİ ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'BİRLİK SÖYLEŞİLERİ'NİN BU HAFTAKİ KONUĞU PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN OLDU.