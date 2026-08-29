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Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Uşak belediyesi'nden 30 ağustos mesajı

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda birlik, bağımsızlık ve Cumhuriyetin değerlerine bağlılık çağrısı yaptı.

Terekeci Özkan'ın açıklaması:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos’un taşıdığı anlam, yalnızca bir zaferin hatırasından ibaret değildir. Bu büyük zafer; milletimizin en zor şartlarda dahi birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin, kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin ve bağımsızlığından hiçbir şartta ödün vermeyeceğinin en güçlü göstergesidir. Bugün bizlere düşen ise atalarımızdan miras kalan bu büyük iradeyi, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma sorumluluğuyla geleceğe aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Anma ve kutlama çağrısı:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanlara şükranlarını ileten Terekeci Özkan, milletin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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