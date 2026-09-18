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Birlik ve bütünlüğün önemi vurgulandı: terörsüz Türkiye hedefi öne çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum'da sivil toplum temsilcileriyle birlik ve bütünlüğe vurgu yaparak 'Terörsüz Türkiye' çalışmasını anlattı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Birlik ve bütünlüğün önemi vurgulandı: terörsüz Türkiye hedefi öne çıktı

Erzurum toplantısında birlik vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdürrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok'un açılış konuşmalarıyla başladı.

terörsüz Türkiye çalışmasının içeriği:

Yazıcı, Türkiye'nin gücüne güç katacak en önemli alanlardan birinin birlik ve bütünlük olduğunu belirterek, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğine dikkat çekti. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmanın 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' tanımlarıyla sürdüğünü ifade etti ve Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin, özellikle Sayın Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğinin bulunduğunu aktardı.

Yazıcı konuşmasında, vatan için kan dökmüş şehitlerin ve gazilerin incitilmemesi gerektiğini vurguladı: 'şehitler hepimizindir, gaziler hepimizin gazileri'. Orta Doğu coğrafyasının kırılgan dengesine değinen Yazıcı, silahlı unsurların bölgedeki varlığının araçsallaştırılmasına izin verilmeyeceğini ve buna son verilmesinin amaçlandığını söyledi.

toplantının kapanışı ve değerlendirme:

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Yerel temsilcilerle yapılan görüşmede birlik mesajı tekrarlanırken, güvenlik ve toplumsal bütünleşmenin birbirine bağlı olduğu vurgulandı. Yazıcı'nın sözleri, partinin birlik, güvenlik ve hassasiyet esaslı yaklaşımını öne çıkardı ve sürdürülen çabaların toplumun tamamını gözeterek yürütüldüğüne işaret etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI HAYATİ YAZICI&#039;NIN...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI HAYATİ YAZICI'NIN KONUŞMASI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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