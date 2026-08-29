Birlik ve inançla yazılan zaferin 104. yılı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık ve hürriyet tutkusunun tarihe geçen bir destan yazdığını söyledi. Çerçioğlu, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin, milletin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çerçioğlu'nun mesajı:

Başkan Çerçioğlu mesajında, 30 Ağustos’un imkansızlıklar içinde dahi milletin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti. Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasıyla yazdığı, inanç ve cesaretle destanlaşan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz."

Gelecek için alınan dersler:

Çerçioğlu, tarihten alınan güç ve ilhamla Cumhuriyet değerlerine, vatan ve bağımsızlığa sahip çıkılmasının önemini vurguladı. Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetin daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşınması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve şehitler ile gazilere rahmet, minnet ve şükranlarını sundu.

Mesaj, hem geçmişin anısı hem de bugün için bir birlik çağrısı niteliği taşıyor; Çerçioğlu, 30 Ağustos’un milletin yeniden dirilişinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı dönüm noktası olduğunu tekrar hatırlattı. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlandı.

30 AĞUSTOS TARİHİNİN MİLLETİN İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN İNANÇLA VE BERABERLİKLE NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİN KANITI OLDUĞUNU İFADE EDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU; "MİLLETİMİZ HİÇBİR ŞARTTA ESARETİ KABUL ETMEYECEĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR" DEDİ.