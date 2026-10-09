Birlik vurgusu öne çıktı: GTB'de Tiryakioğlu ve Akıncı yeniden seçildi

Seçim süreci:

Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimlerinin ardından 2026-2030 dönemi yönetimi belirlendi. 13 meslek komitesinden seçilen 36 meclis üyesi, GTB İdari Hizmet Binası'ndaki oylamayla yeni dönem başkan ve yönetim kadrosunu oluşturdu. Yapılan seçimlerde üyelerin oylarıyla güven tazeleyen isimler; Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanlığına, Mehmet Akıncı ise Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

Tiryakioğlu'nun mesajı:

Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, il meclis toplantısında seçim sürecinin borsa camiasına yakışır şekilde tamamlandığını vurguladı ve yeniden kendisine duyulan güven için meclis üyelerine teşekkür etti. Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası'nın köklü geçmişi, kurumsal yapısı ve üyeler arasındaki dayanışma kültürünün şehrin ekonomik hayatında belirleyici olduğunu belirtti.

Tiryakioğlu, seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu, kazananın her zaman Gaziantep olması gerektiğini söyledi ve makamların ötesinde önceliklerinin üyeler ve şehir için sunulacak hizmetler olduğunu ifade etti. Yeni dönemde ortak akıl, istişare ve ayrım gözetmeme ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini, meclisin ortak aklın merkezi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Akıncı'nın hedefleri:

Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden göreve seçilen Mehmet Akıncı, geride kalan dönemde hayata geçirilen yatırımlar ve projelerin GTB'yi Türkiye'de örnek borsalardan biri haline getirdiğini belirtti. Akıncı, borsacılık hizmetlerini yalnızca alım-satım işlemleriyle sınırlı görmediklerini, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Akıncı, GTB'nin yürüttüğü projeler arasında Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Gaziantep Et Borsası ve Et Hali gibi yatırımların bulunduğunu hatırlattı. Yeni dönemde üretimden ticarete uzanan süreçlerde verimliliği ve katma değeri artıracak çalışmalara öncelik vereceklerini, kısa vadede Hububat Emtia Merkezi ve Zeytinyağı Lisanslı depo projelerini hizmete kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Yeni yönetim kadrosu:

Seçimler sonucunda Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni dönemde görev alacak isimler şunlar:

Meclis başkanı, başkan yardımcıları ve kâtip üye: Ahmet Tiryakioğlu - Meclis Başkanı, Mesut Acar - Meclis Başkan Yardımcısı, Veli Çelik - Meclis Başkan Yardımcısı, Şerif Selçuk - Meclis Katip Üyesi.

Yönetim kurulu asil üyeleri: Mehmet Akıncı (Yönetim Kurulu Başkanı), Yusuf Kenan Uygur, Hakkı Kılıç, Mehmet Özmen, Cesim Arslan, Bilal Darı, Burak Batallı, Beşir Yaldız ve Mehmet Sinan Çakmak.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Orhan Çetin, Mehmet Özdemir, Mecit Özaslan, İbrahim Dağcı, Ali Yılmaz, Mehmet İşbilir, Turgay Doğan ve Mehmet Akay.

TOBB genel kurul delegeleri asil üyeleri: Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Akıncı, Yusuf Kenan Uygur, Mehmet İşbilir, İbrahim Dağcı, Mehmet Ateşer ve Karaca Türkmen.

TOBB genel kurul delegeleri yedek üyeleri: Ali Yılmaz, Mehmet Özdemir, Mehmet Özbal, Mustafa Yıldırım, Sedat Sezer ve Ömer Alpdoğan.

Disiplin kurulu asil üyeleri: Mustafa Kılıç, Fikret Murat Tural, Mehmet Demir, Levent Köşker, Yusuf Arca ve Fatih Hazır.

Disiplin kurulu yedek üyeleri: Nebi Koca, İbrahim Halil Emrullah, Ömer Faruk Balyemez, Mustafa Hanifi Topal, Yusuf Emre ve Hacı Sönmez.

Her iki başkan da geçmiş dönemde görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni dönemde görev üstlenen üyelere başarı temennisinde bulundu. GTB yönetimi, üyelerin taleplerini yakından takip ederek sektörlerin sorunlarına çözüm üreten projelerle Gaziantep ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek.

GTB’DE TİRYAKİOĞLU VE AKINCI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ