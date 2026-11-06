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Birlik vurgusuyla Üstel: tek başına iktidar hedefi

Ünal Üstel, ziyaretlerinde UBP'nin birlik içinde 6 Aralık'a hazır olduğunu vurguladı; hedefleri tek başına iktidar, icraata devam edeceklerini söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Elif Demir

Birlik vurgusuyla Üstel: tek başına iktidar hedefi

Üstel'in ziyaretleri ve mesajı:

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 6 Aralık seçimleri öncesinde Mehmetçik, Erenköy, Lefkoşa ve Değirmenlik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Üstel, UBP'nin birlik ve beraberlik içinde seçime hazır olduğunu belirterek, "Birliğimiz gücümüz, hedefimiz; tek başına iktidar" dedi.

Hükümet dönemi icraatları ve reform vurgusu:

Üstel, dört buçuk yıllık hükümet döneminde verilen sözlerin yerine getirildiğini, yıllardır bekleyen reformların gerçekleştirildiğini ve büyük projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Başbakan, yasa süreçlerinin tamamlandığını, reformların uygulamaya konduğunu ve projelerin halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

"Bugün halkımızın karşısına başımız dik, alnımız açık, göğsümüzü gere gere çıkıyoruz" diyen Üstel, önlerindeki dönemi yeni bir beş yıllık istikrar ve icraat dönemi olarak tanımladı.

Seçim hazırlıkları, aday yapısı ve şölen duyurusu:

UBP'nin seçim kadrosuna ilişkin bilgi veren Üstel, partinin 50 milletvekili adayı, 18 belediye başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime hazır olduğunu belirtti. Üstel, rekabete karşı söylemin değil, eser ve hizmetlerin öne çıkarılacağını vurguladı: "Onlar konuşsun, biz eserlerimizle, icraatlarımızla yola devam edeceğiz".

7 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek büyük UBP şöleninde milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtılacağını açıklayan Üstel, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Üstel, genel seçimlerde tek başına iktidar hedefiyle yola devam edeceklerini belirterek, "Birliğimizle, kararlılığımızla ve halkımızın desteğiyle 6 Aralık'ta yeniden güçlü bir UBP, güçlü bir iktidar ve istikrarlı bir gelecek için yola devam edeceğiz" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI VE ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI ÜNAL...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI VE ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI ÜNAL ÜSTEL, 6 ARALIK SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE MEHMETÇİK, ERENKÖY, LEFKOŞA VE DEĞİRMENLİK'TE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. UBP'NİN SEÇİMLERE HAZIR OLDUĞUNU VURGULAYAN ÜSTEL, "BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZ, HEDEFİMİZ; TEK BAŞINA İKTİDAR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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