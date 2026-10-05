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Birlikte daha güçlü: Mert Çelik'ten Pendikspor maçı öncesi çağrı

Sivasspor'un genç stoperi Mert Çelik, milli arayı iyi değerlendirip eksikleri giderdiklerini ve takımın birlik içinde Pendikspor maçına çıkacağını söyledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Birlikte daha güçlü: Mert Çelik'ten Pendikspor maçı öncesi çağrı

Mert Çelik'ten Pendikspor maçı öncesi birlik çağrısı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Genç defans oyuncusu Mert Çelik, antrenman öncesinde basın mensuplarına takımın durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

milli arayı değerlendirme:

Çelik, milli arayı verimli geçirdiklerini ve eksik yönler üzerinde yoğun çalıştıklarını aktardı. Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçının bu sürecin test edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı: "Öncelikle milli arayı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Eksik olduğumuz tarafları çok çalıştık. Hazırlık maçı yaptık Gençlerbirliği ile. Bu eksiklerimizi gidermek adına iyi bir test oldu bizim için. İyi bir test dönemi geçirdik, iyi çalıştık. İnşallah da Pendik maçında da eksiklerimizi tam giderip o maçı kazanmak istiyoruz."

hedefler, rol ve taraftara çağrı:

Genç futbolcu, kişisel hedefinin her maçta bir önceki maçtan daha iyi olmak olduğunu belirtti. Farklı mevkilerde görev almasının kendisi için sorun teşkil etmediğini söyleyen Çelik, her zaman "en iyi Mert"i sahada göstermeye çalıştığını ifade etti: "Benim hedefim öncelikle her maç bir önceki maçtan daha iyi olabilmek. Bunun için çok çalışıyorum. Farklı mevkilerde oynadım burada, ama hiç benim için herhangi bir problem yok. Çünkü ben her zaman en iyi Mert’i sahada göstermeye çalışıyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim, Sivasspor’a layık olmaya devam edeceğim."

Çelik, takımın en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayıp taraftarlara çağrı yaptı: "Benim gördüğüm tek bir şey var; biz birlik olduğumuz zaman, beraber bir şeyleri başarmaya çalıştığımız zaman bizim önümüzde herhangi bir güç duramaz. İnşallah taraftarlarımızı ben yine davet ediyorum Pendik maçına da ve bundan sonraki bütün iç saha maçlarına da. İnşallah hep beraber daha başarılı, daha geleceğe umutla, güzel bir zamanlar geçiririz"

Ayrıca Çelik, kulüpteki sürecinin geçen sezondan beri devam ettiğini hatırlatarak, takımın hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

SİVASSPOR’UN GENÇ SAVUNMA OYUNCUSU MERT ÇELİK, PENDİKSPOR MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA TAKIM...

SİVASSPOR’UN GENÇ SAVUNMA OYUNCUSU MERT ÇELİK, PENDİKSPOR MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA TAKIM OLARAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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