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Biruni'nin 10 araştırmacısı Stanford-Elsevier 2026 listesinde dünyanın en etkili yüzde 2'sinde

Stanford-Elsevier 2026 listesine göre Biruni Üniversitesinden 10 akademisyen, kariyer ve yıllık etki kategorilerinde dünyanın en etkili yüzde 2'sine girdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Biruni'nin 10 araştırmacısı Stanford-Elsevier 2026 listesinde dünyanın en etkili yüzde 2'sinde

Biruni Üniversitesinden 10 akademisyen küresel etki listesinde

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier verileri kullanılarak hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026" listesinde Biruni Üniversitesinden 10 akademisyen, dünya genelindeki bilim insanları arasında en etkili yüzde 2'lik dilime girdi. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre araştırma, atıf performansı ve yayınların uluslararası etki düzeyleri esas alınarak yapılan değerlendirmede hem kariyer boyu hem de yıllık bilimsel etki kategorileri ayrı ayrı incelendi.

Hangi akademisyenler hangi kategoride yer aldı:

Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde listede yer alan isimler: Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Prof. Dr. Mehmet Şenel, Prof. Dr. Zehra Durmuş, Prof. Dr. Yasin Volkan Pehlivanoğlu ve Dr. Wasim Jamshed. Toplamda bu kategoride 6 akademisyen yer aldı.

Yıllık bilimsel etki kategorisinde ise şu isimler listelendi: Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Prof. Dr. Aydın Seçer, Prof. Dr. Abdulilah Ece, Prof. Dr. Mehmet Şenel, Prof. Dr. Yasin Volkan Pehlivanoğlu, Doç. Dr. Yakup Yıldırım, Prof. Dr. Wasim Jamshed ve Prof. Dr. Rana Muhammad Zulqarnain, yani toplam 9 akademisyen. Açıklamada ayrıca 5 akademisyenin hem kariyer hem yıllık etki listelerinde yer aldığı belirtildi.

Değerlendirme ölçütleri ve listenin kapsamı:

Açıklamada, listenin araştırmacıların akademik yayınları, atıf sayıları ve çalışmalarının uluslararası literatürdeki etkisini yansıtan kapsamlı bibliyometrik değerlendirmelere dayandığı vurgulandı. Değerlendirmede toplam atıf sayısı, h-indeksi, yazarlık rolleri ve birleşik bilimsel etki puanı (c-score) gibi göstergeler kullanıldı. Liste hazırlanırken yalnızca toplam yayın ve atıf sayıları değil, araştırmacıların çalışmalara katkısı, kıdemli yazar olarak yer alma durumu ve bu yayınlara yapılan farklı ekiplerden gelen atıfların niteliği gibi daha ayrıntılı analizlerin de dikkate alındığı kaydedildi.

Üniversitenin açıklamasında, Biruni Üniversitesinin bilimsel araştırma, akademik yayın ve uluslararası iş birliklerine yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü ve farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalarla uluslararası bilim dünyasına katkı sunmaya devam ettiği ifade edildi. Bu sonuçların kurum içindeki araştırma performansını ve uluslararası görünürlüğü gösteren bir gösterge olarak değerlendirildiği belirtildi.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDEN 10 AKADEMİSYEN DÜNYANIN EN ETKİLİ YÜZDE 2&#039;LİK BİLİM İNSANLARI...

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDEN 10 AKADEMİSYEN DÜNYANIN EN ETKİLİ YÜZDE 2'LİK BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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