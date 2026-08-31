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Bişkek'e refakat: Fidan, Güler ve İshak Dar Erdoğan'a eşlik ediyor

Hakan Fidan ve Yaşar Güler ile Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek üzere Bişkek'e gitti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'e refakat: Fidan, Güler ve İshak Dar Erdoğan'a eşlik ediyor

Bişkek ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Darın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana refakat etmek üzere Bişkek'e gittiklerini Fidan duyurdu.

Toplantı trafiğinin arka planı:

Bakan Fidan yaptığı paylaşımda, Mekke Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında, Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesine katılan Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek’e gittiklerini belirtti.

İstanbul'da başlayan istişareler:

Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mekke Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek’e gidiyoruz. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim İshak Dar da bizimle beraber. İstanbul’da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz"

Paylaşımda, İstanbul'da başlayan diyalog ve istişarelerin Bişkek ziyareti sırasında da devam edeceği vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İSHAK...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İSHAK DAR İLE BİRLİKTE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A REFAKAT ETMEK ÜZERE BİŞKEK’E GİTTİKLERİNİ AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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