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Bişkek'te açılışa ortak selam: Erdoğan'ı Caparov karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılışı için Bişkek Arena'ya geldi; Kırgız lider Caparov karşıladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bişkek'te açılışa ortak selam: Erdoğan'ı Caparov karşıladı

Bişkek'te resmi karşılama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılmak üzere Bişkek Arena Stadyumu'na geldi. Stadyum girişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov tarafından karşılanmaları dikkat çekti.

Uluslararası liderler listesi:

Caparov, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev gibi konuk liderleri de stadyumda karşıladı.

Etkinliğin diplomatik yankıları:

Bu karşılamalar, organizasyonun yalnızca sportif değil aynı zamanda diplomatik bir platform olarak da işlev gördüğünü gösterdi. Liderlerin sahadaki karşılaşması, ev sahibi Kırgızistan'ın uluslararası temaslarını güçlendirme çabasını ve etkinliğin bölgesel işbirliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni&#039;nin gerçekleştirileceği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov taradından karşılandı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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