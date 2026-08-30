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Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

Bişkek'te Atatürk Parkı'ndaki törende 30 Ağustos Zafer Bayramı anıldı; Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KTMÜ temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

Bişkek'te anma töreni

Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte bulunan Atatürk Parkındaki Atatürk heykeli önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünde düzenlenen törende, Türkiye’nin bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden şehitler anıldı.

Törenin akışı:

Tören, Büyükelçilik organizasyonunda gerçekleşti. Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan anma programında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zafer kutlama mesajı tören alanında okundu. Programa Türkiye Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Alpaslan Ceylan, büyükelçilik personeli, KTMÜ akademisyenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ökem'in konuşması:

Büyükelçi Ökem törende, 30 Ağustosun Türk milletinin yeniden dirilişinin dönüm noktası olduğunu vurguladı ve tarihselleştirilmiş askeri süreçleri ayrıntılarıyla anlattı. Ökem, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu zafer, Türk milletinin yanmış yıkılmış vatanında büyük Atatürk’ün önderliğinde yeniden ayağa kalktığı, azmi ve varlığını ortaya koyduğu büyük taarruzun düşmanı kırdığı andır. O anı hatırlamalıyız."

Ökem, Milli Mücadele sürecine dair askeri değerlendirmesinde 1919 Mayıstan başlayarak 1921’deki gelişmelere kadar uzanan dönemi hatırlattı; Sakarya Meydan Muharebesi ve onun sonucunda ordunun konumlanışına dikkat çekti. Ökem, Büyük Atatürk’ün stratejisini anlatırken, "Büyük Atatürk işgale boyun eğmek anlamına gelen müzakereyi değil, işgali bitirerek hürriyeti hedeflemektedir" sözlerini tekrarladı ve taarruz planının gizlilik, disiplin ve hazırlık üzerine kurulduğunu aktardı.

Tören konuşmasında 26 Ağustosta başlayan taarruzun hazırlık evresine işaret eden Ökem, muharip birliklerin harekât öncesi gece karanlığında ve gizlilik içinde yerlerine konuşlandığını, sabah 05.30'da başlayan saldırının Yunan kuvvetleri için beklenmedik olduğunu anlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" emrinin ardından ordunun ilerleyişini, Afyon hattından İzmir’e kadar geçen 450 kilometrelik mesafeyi sadece 9 günde kat ettiğini ve bunun sonucunda çok sayıda düşman biriminin imha edildiğini, binlercesinin esir alındığını vurguladı.

Askeri ataşe ve törenin mesajı:

Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Takımcı da törende bir konuşma yaptı. Takımcı, 30 Ağustos’un bağımsızlığın hangi fedakârlıklarla kazanıldığını hatırlatan bir gün olduğunu belirtti: "Bu zaferin ardında milletimizin sarsılmaz inancı, vatan sevgisi ve mücadele azmi vardır."

Takımcı ayrıca, 30 Ağustos'un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak anılmasının tarihin anlamını derinleştirdiğini söyledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, deniz ve hava sahalarının korunmasından uluslararası barış faaliyetlerine kadar geniş bir sorumluluk alanında görev yürüttüğünü vurguladı. Konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için rahmet ve minnet dilekleriyle sonlandırdı.

Program, anma ve kutlama niteliği taşıyan konuşmaların ardından sona erdi. Tören katılımcıları, 30 Ağustos'un hem tarihî hem güncel önemine dikkat çekerek, Milli Mücadele mirasının korunması ve hatırlatılmasının gerekliliğini dile getirdi.

KIRGIZİSTAN&#039;IN BAŞKENTİ BİŞKEK&#039;TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, ATATÜRK PARKI&#039;NDA DÜZENLENEN TÖRENLE...

KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, ATATÜRK PARKI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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