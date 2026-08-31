Bişkek'te dayanışma: Aliyev ve Pezeşkiyan ilişkileri güçlendirme vurgusu

görüşmenin bağlamı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Bişkek’te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, iki liderin bölgesel iş birliği ve ikili ilişkileri ele aldığı kapsamlı bir temas çerçevesinde gerçekleşti.

Pezeşkiyan’ın teşekkürleri ve değerlendirmesi:

Pezeşkiyan, İran’ın karşı karşıya kaldığı zor süreçte Aliyev’in sergilediği tutum, sunduğu taziye ve Azerbaycan tarafından sağlanan insani yardım için teşekkürlerini iletti. İran lideri, bu desteklerin hem devlet hem de halk nezdinde yüksek değer gördüğünü vurguladı ve açıkça şükranlarını bildirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke ilişkilerinin niteliğini kardeşlik ve dostluk olarak tanımladı ve İran’ın tüm komşularıyla iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olduğunu yineledi. Bu çerçevede, Azerbaycan ile ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleştirilmesine yönelik irade ortaya koydu.

iş birliği perspektifleri ve ortak tutum:

Aliyev ise Azerbaycan’ın sunduğu yardımın kardeşlik örneği olduğunu belirtti ve ortaya çıkan durumun barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Liderler ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi için olası perspektifleri değerlendirdi.

Görüşmede, ekonomik, insani ve diplomatik boyutlar başta olmak üzere ilişkilerin genişletilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı. Her iki taraf da mevcut iletişimin sürdürülmesi ve somut adımların atılması konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, ŞİÖ süreci kapsamında gerçekleşen ikili temasların bir parçası olarak kayda geçti ve liderlerin bölgesel istikrar ile karşılıklı desteğe vurgu yaptığı bir içerikle sonlandı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE BULUNDUĞU BİŞKEK'TE İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE BİR ARAYA GELDİ.