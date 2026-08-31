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Bişkek'te dombra ezgileriyle karşılanan cumhurbaşkanı

Erdoğan, Şanghay İş Birliği Zirvesi için gittiği Bişkek'te Sheraton otel önünde dombra çalan ekip tarafından karşılandı; çiçek takdim edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'te dombra ezgileriyle karşılanan cumhurbaşkanı

Bişkek'te dombra ezgisiyle karşılanan cumhurbaşkanı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından konaklayacağı otele geçen Erdoğan'ın Sheraton Bişkek Otel'e varışında dombra şarkısı çalındı.

karşılama anı:

Otel girişinde Erdoğan'ı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü karşıladı. Karşılama töreninde dombra melodileri eşliğinde protokol üyeleri hazır bulundu.

çiçek takdimi ve protokol:

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek takdim edildi ve kısa törenin ardından konaklama işlemleri için otel içine geçildi. Karşılama, ziyaret programının ilk resmi temaslarından biri olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan&#039;ın başkenti Bişkek&#039;te konaklayacağı otelin önünde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konaklayacağı otelin önünde Dombra şarkısıyla karşılandı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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