Bişkek'te Erdoğan korteje ayağa kalkarak selam verdi

Tören başladı:

Kırgızistan'ın başkenti Bişkekte gerçekleştirilen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni, ülke kortejlerinin yürüyüşleriyle başladı. Etkinlik Bişkek Arenada düzenlendi ve farklı ülkelerin temsilcileri salonu doldurdu.

Türkiye kortejinin geçişi:

Törende geçiş yapan Türkiye korteji sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayağa kalkarak heyeti selamladı. Salon genelinde kortejin geçişi sırasında protokol ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Jestin önemi:

Erdoğan'ın ayağa kalkarak selamlaması, Türkiye'nin etkinlikteki görünürlüğünü ve milli temsil anlayışını vurgulayan sembolik bir görüntü olarak değerlendirildi. Açılış kortejleriyle başlayan tören, Göçebe Oyunları'nın kültürel ve sportif boyutunu öne çıkarıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK ARENA'DA DÜZENLENEN 6. GÖÇEBE OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ'NDE GEÇİŞ YAPAN TÜRKİYE KORTEJİNİ SELAMLADI.