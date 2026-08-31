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Bişkek'te keçe çadırı motifinde açılış: 6. Dünya Göçebe Oyunları Erdoğan'la başlıyor

Güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları, Bişkek Arena'da Erdoğan ve dünya liderlerinin katılımıyla açılıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bişkek'te keçe çadırı motifinde açılış: 6. Dünya Göçebe Oyunları Erdoğan'la başlıyor

açılış töreni ve saat bilgisi:

Onlarca ülkeyi ve binlerce katılımcıyı bir araya getiren uluslararası kültür ve spor etkinliği 6. Dünya Göçebe Oyunlarıın açılış töreni, Bişkek Arena Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Törene Türkiye saati ile 17.00 civarında başlanması planlanıyor ve kutlamaya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer liderler katılıyor.

Bişkek Arena ve mimari özellikler:

Caparov'un girişimiyle inşasına 2024 yılında başlanan ve bu yıl Ağustos ayında tamamlanan Bişkek Arena, mimarisiyle dikkat çekiyor. Stadyum için verilen bilgide kapasite iki farklı rakamla aktarılıyor: açılış töreni duyurusunda 52 bin kişi kapasiteli olarak belirtilirken, stadyumun tamamlanma açıklamalarında 51 bin kişi kapasiteli olduğu ifade ediliyor. Yapı 70 metre yüksekliğinde ve 190 bin metrekarelik bir alana sahip; tasarımında Kırgız kültürünün simgesi olan geleneksel keçe çadırı "boz üy" (yurt) motifinden esinlenilmiş olması öne çıkıyor.

etkinlik kapsamı ve katılımcılar:

Oyunlara 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor. Sporcular, 27 geleneksel spor dalında yarışacak. Kültürel mirası, etnospor geleneklerini ve göçebe kimliğini yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, 6 Eylül'de Çolpon-Ata kentinde gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.

Organizatörler, etkinliği "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla tanımlıyor ve oyunların hem spor hem de somut olmayan kültürel mirasın korunması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Onlarca ülkeyi ve binlerce katılımcıyı bir araya getiren uluslararası kültür ve spor etkinliği...

Onlarca ülkeyi ve binlerce katılımcıyı bir araya getiren uluslararası kültür ve spor etkinliği Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni, Bişkek Arena Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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