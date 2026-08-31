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Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Vladimir Putin, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni için Bişkek Arena'ya geldi; Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov tarafından stadyumda karşılandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Putin, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni için stadyuma geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Bişkek Arena Stadyumu'na geldi. Stadyumda kendisini karşılayan isim ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov oldu.

Caparov'un karşılama töreni:

Sadr Caparov, stadyumda düzenlenen karşılama töreninde misafir devlet ve hükümet başkanlarını tek tek selamladı. Karşılama kapsamında Putin'in yanı sıra protokoldeki yer alan konuklarla kısa görüşmelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası liderler listesi:

Caparov ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i de karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni&#039;nin...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov taradından karşılandı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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