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Bişkek'te yüz yüze: Aliyev ile Paşinyan barış ve ekonomik bağlantıları ele aldı

Aliyev ile Paşinyan Bişkek'te görüştü; 8 Ağustos 2025 Washington Bildirisi, TRIPP projesi, sınır delimitasyonu ve ekonomik-transit işbirlikleri konuşuldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'te yüz yüze: Aliyev ile Paşinyan barış ve ekonomik bağlantıları ele aldı

görüşmenin ana hatları:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan’ın Bişkek kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı marjında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı görüşmede, 8 Ağustos 2025 tarihinde Washington’da imzalanan Ortak Bildiri ve iki ülke arasında barış ile devletlerarası ilişkilerin tesisine ilişkin mutabık kalan metnin paraflanmasının önemi vurgulandı.

ekonomik işbirliği ve transit hatları:

Liderler, ilişkilerin somut göstergeleri olarak Azerbaycan petrol ürünlerinin Ermenistan’a ihracatı ile üçüncü ülkelerden gelecek tahıl ve diğer emtiaların Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan’a transit geçişi konularını ele aldı. Görüşmede, iş çevreleri arasındaki temasların memnuniyetle karşılandığı, ekonomik, ticari ve enerji alanlarındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerinin genişletilmesi imkanlarına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Bu başlık altında taraflar, ticari ilişkilerin yeniden kurulması ve lojistik bağlantıların güçlendirilmesinin barışın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayacağı tespitinde bulundu. Karşılıklı ekonomik çıkarların öne çıkarılması, sahadaki güven artırıcı adımların pekiştirilmesine hizmet ediyor.

sınır çalışmaları, komisyonlar ve TRIPP:

Görüşmede iki ülke arasındaki devlet sınırının delimitasyonu çalışmalarına ilişkin olarak ilgili devlet komisyonlarının rolüne dikkat çekildi; komisyonların varılan anlaşmalara uygun biçimde çalışmalarını sürdürmelerinin önemi vurgulandı. Liderler ayrıca Washington Barış Zirvesi’nin sonuçlarından biri olarak öne çıkan "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) projesinin uygulanmasına ilişkin atılacak sonraki adımları görüştü ve TRIPP güzergahı boyunca bağlantı projelerinin önemine işaret ettiler.

Parlamenterler ve sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı güveni güçlendirme yönündeki katkıları da görüşmede öne çıkarıldı; Aliyev ve Paşinyan, bu aktörlerin sürece katılımının, doğrudan ikili temaslar yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesine ve devletlerarası ilişkilerin normalleşmesinin ilerletilmesine yardımcı olduğunu kaydetti. Taraflar, bağlantıların güçlendirilmesi ve normalleşme adımlarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, KIRGIZİSTAN&#039;IN BİŞKEK KENTİNDE DÜZENLENECEK ŞANGHAY...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, KIRGIZİSTAN'IN BİŞKEK KENTİNDE DÜZENLENECEK ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) TOPLANTISI KAPSAMINDA ERMENİSTAN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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