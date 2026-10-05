Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacın müdahalesi can aldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz gün çıkan fırtınada düşen sacı yerine takmaya çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden kaynak ustası Mustafa Akdaşlı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda iki çırak da ağır yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan iki çırak, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından önce Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü; daha sonra tedavileri için Diyarbakır'a sevk edildiler. Hayatını kaybeden Akdaşlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerindeki fiziksel koşullar, hatların durumu ve olay anındaki müdahale süreçleri soruşturmanın odak noktaları arasında. Resmi inceleme sonuçlandığında, olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılacak.

Yaşanan kaza, fırtına sonrası oluşan hasar ve yüksek gerilim hatlarına ilişkin alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayda yaşamını yitiren ustanın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileniyor.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE SACI ÇEKMEK İSTERKEN YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS ETMESİ SONUCU ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KAYNAK USTASI HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 ÇIRAĞI DA AĞIR YARALANDI.