Bismil'de mesleki belge için giden 21 yaşındaki genç üç gündür kayıp

Bismil'de kayıp genç:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Delil P., cumartesi günü evinden çıkarak kent merkezine gitti. Genç, mesleki yeterlilik belgesi almak için arkadaşının yanında kalacağını söyledikten sonra ailesiyle irtibatını sürdürdü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre Delil P., pazar günü sabah saatlerinde babasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından aile ile genç arasında herhangi bir iletişim sağlanamadı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine resmi makamlara bildirim yapıldı.

Arama çalışmaları:

İhbar üzerine polis ekipleri gencin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması ve Delil P.'nin sağ salim bulunması adına takip ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Aile, üç gündür haber alınamayan Delil P.'nin bulunmasını bekliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE 21 YAŞINDAKİ DELİL P.’DEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.