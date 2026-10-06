Bitlis Eren Üniversitesi yayın sayısında hızlı artış gösterdi

bitlis eren üniversitesi bilimsel yayın performansında sıçrama yaptı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 2026 yılının ilk dokuz ayında Scopus kapsamındaki yayın sayısını önceki yılın tamamını aşarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Üniversite bu dönemde 396 yayın üretirken, 2025'te toplam 291 yayın sayısını geride bıraktı. Bu artış, bir önceki yılın yayın düzeyinin yüzde 136,1'ine tekabül ediyor.

ölçümler ve sıralamadaki yer:

BEÜ'nün bu performansı, yayın sayısını en fazla artıran kurumlar arasında değerlendirildiğinde 208 üniversite arasından genel sıralamada 4. sıraya yükselmesine neden oldu. Ayrıca söz konusu değerlendirmede devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer alması, kurumun kamu üniversiteleri arasında öne çıktığını gösteriyor. Sadece dokuz aylık dönemde önceki yılın toplam üretimini aşmak, akademik üretkenlikteki somut bir ivmeyi işaret ediyor.

başarıya katkı sağlayan unsurlar ve gelecek hedefleri:

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, elde edilen başarının üniversitenin bilimsel araştırmaya verdiği önem ile akademisyenlerin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Elmastaş, kurumun yayınların niceliğini artırmanın yanı sıra niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü yükseltmeye yönelik adımları da sürdüreceğini vurguladı.

Üniversite yönetimi, elde edilen bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak ve akademik alandaki etkisini güçlendirmek amacıyla araştırma altyapısı, teşvik mekanizmaları ve uluslararası iş birliklerine odaklanmayı planlıyor. BEÜ'nün hedefi, bilimsel üretim kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyarak ulusal ve uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmaktır.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ), BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE AKADEMİK YAYIN FAALİYETLERİNDEKİ YÜKSELİŞİNİ 2026 YILINDA DA SÜRDÜREREK SCOPUS KAPSAMINDAKİ YAYIN PERFORMANSINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.