Bitlis Eren Üniversitesi'nde Entertech iş birliğiyle girişim ofisi faaliyete geçti

Entertech İstanbul Teknokent Bitlis Girişim Ofisi üniversite kampüsünde açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışla, Entertech İstanbul Teknokent Bitlis Girişim Ofisi hizmete girdi. Ofisin kurulmasıyla öğrencilerin ve akademisyenlerin yenilikçi fikirlerinin projelere dönüştürülmesi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının desteklenmesi ve girişimcilik fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

ofisin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş açılışta üniversitelerin bilimsel bilgi ve akademik birikimini yenilikçi projelere dönüştürmesinin önemine işaret etti. Elmastaş, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve akademik çalışmaların ticarileştirilmesinin önceliklerinden olduğu vurguladı. Yeni ofisin öğrenci ve akademisyenlerin fikirlerini proje haline getirip hayata geçirmelerinde, ayrıca teknokent ve ekosistemle köprü kurmada rol oynaması bekleniyor.

programda konuşulanlar:

Entertech İstanbul Teknokent Girişimcilik ve Ticarileşme Uzmanı Onur Aşan etkinlik kapsamında girişimcilik ekosistemi, proje geliştirme aşamaları ve teknokentlerin ticarileşmedeki rolüne dair bilgilendirme yaptı. Aşan, girişimcilere sunulan imkânlar, Ar-Ge süreçlerinde izlenmesi gereken adımlar ve ticarileşme yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda ayrıca ar-Ge faaliyetleri, girişimcilik destekleri ve akademik çalışmalardan elde edilen çıktıların ticarileştirilmesine ilişkin fırsatlar katılımcılara aktarıldı. Sunumlar ve bilgilendirmeler, ofisin hem kapsayıcı bir rehber hem de pratik destek noktası olma hedefini öne çıkardı.

Ofisin faaliyete geçmesiyle birlikte, Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki genç girişimciler ve araştırmacıların projelerini geliştirip teknokent ile buluşturmalarına, ticarileşme süreçlerine erişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programa Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNDE AÇILAN ENTERTECH İSTANBUL TEKNOKENT BİTLİS GİRİŞİM OFİSİ İLE ÖĞRENCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİN PROJELERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, AR-GE ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ VE GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.