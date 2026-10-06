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Bitlis gazeteciler cemiyeti, Kandemir ile iletişim köprüsünü güçlendirdi

BİGACEM yönetimi, Başkan Hakan Okay ve üyeleriyle Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir'i ziyaret ederek adliye ile basın arasındaki iletişimi güçlendirme kararlılığını paylaştı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Bitlis gazeteciler cemiyeti, Kandemir ile iletişim köprüsünü güçlendirdi

ziyaretin amacı:

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Hakan Okay, cemiyet yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, cemiyetin yürüttüğü çalışmalar ve yerel basının öncelikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Hakan Okay, görüşmede özellikle basın mensupları ile adli makamlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı; kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasının ve haber takibinin sağlıklı biçimde yürütülmesinin öncelik olduğunu belirtti.

görüşmede öne çıkan noktalar:

Taraflar, adliye ve basın arasındaki iletişimin sağlıklı ve doğru bilgilendirme esasları çerçevesinde yürütülmesi gerektiği konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. BİGACEM, basın mensuplarının görevlerini daha verimli yerine getirebilmeleri için kurumlarla sürekli diyaloğun önemine dikkat çekti.

Başsavcı Fazıl Kandemir ise ziyaret için memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti. Kandemir, adli hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesine önem verdiklerini, vatandaşların adliyedeki işlemlerini daha kolay ve anlaşılır şekilde gerçekleştirebilmeleri için hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ziyaret, tarafların karşılıklı iyi dileklerini paylaşmasının ardından sona erdi; her iki kurum da iletişimi güçlendirme ve bilgi akışını düzenli kılma konusunda kararlılık gösterdi.

BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) BAŞKANI HAKAN OKAY, CEMİYET YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİYLE...

BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) BAŞKANI HAKAN OKAY, CEMİYET YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİYLE BİRLİKTE BİTLİS CUMHURİYET BAŞSAVCISI FAZIL KANDEMİR’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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