Bitlis Eren Üniversitesi, İstanbul'daki tanıtım günlerinde temsil edildi

Bitlis Eren Üniversitesi, kentin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı etkinlikte aktif bir rol aldı. Program, 26-29 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi ve kent ile üniversitenin tanıtımına odaklandı.

Açılış ve protokol katılımı:

Açılışa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Kocaman ile AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Protokol töreni saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı; ardından halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları yer aldı.

Üniversitenin mesajı ve tanıtım çalışmaları:

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı konuşmada Bitlis'in köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve sahip olduğu potansiyelin geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Elmastaş, üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekerek, tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Üniversitenin stant alanında akademik birimler, yürütülen projeler, öğrencilere sunulan imkânlar ile sosyal ve kültürel faaliyetler ziyaretçilere aktarıldı. Ziyaretçiler, Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik gelişimini ve bölgesel kalkınmaya yaptığı katkıları yerinde görme ve temsilcilerle doğrudan sohbet etme fırsatı buldu. Etkinlik, Bitlis değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasına, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bitlis Tanıtım Günleri, planlandığı şekilde 29 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek ve üniversite etkinlik boyunca kent tanıtımına dair faaliyetlerini sürdürecek.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL’DA KENTİN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİN TANITILDIĞI BİTLİS TANITIM GÜNLERİ’NDE YERİNİ ALDI.