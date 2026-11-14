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Bitlis merkezli operasyon: yasa dışı bahis ağında 1 milyar liralık işlem

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı; soruşturmada banka hareketleri 1 milyar 12 milyon TL olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bitlis merkezli operasyon: yasa dışı bahis ağında 1 milyar liralık işlem

Operasyonun kapsamı:

Bitlis merkezli yürütülen soruşturmada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü; hedef, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı değerlendirilen yapılanmalar oldu.

Finansal tespitler ve deliller:

Yapılan ilk incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin toplam hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu tespit edildi. Bu rakam, soruşturmanın finansal izlemeye ağırlık vermesine yol açtı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve bu faaliyetlere finansal destek sağlayan yapılara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 17...

BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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