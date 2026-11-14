Bitlis merkezli operasyon: yasa dışı bahis ağında 1 milyar liralık işlem

Operasyonun kapsamı:

Bitlis merkezli yürütülen soruşturmada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü; hedef, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı değerlendirilen yapılanmalar oldu.

Finansal tespitler ve deliller:

Yapılan ilk incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin toplam hacminin 1 milyar 12 milyon TL olduğu tespit edildi. Bu rakam, soruşturmanın finansal izlemeye ağırlık vermesine yol açtı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve bu faaliyetlere finansal destek sağlayan yapılara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI.