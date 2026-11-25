atama kararı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile önemli bir görev değişimi gerçekleştirildi. Kararname kapsamında Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Edirne Valiliği'ne atanırken, mevcut Edirne Valisi Yunus Sezer ise Batman Valiliği görevine getirildi.

atanan isim ve beklenti:

Ahmet Karakaya'nın Edirne'deki göreve başlaması bekleniyor. Atama metni Resmi Gazete'de yayımlandığı için tayin resmiyet kazanmış olup, valilik makamının devri ve yeni yönetim kadrosunun oluşumu il içinde takip edilecek.

yönetim süreci ve öne çıkan hususlar:

Vali değişiklikleri, yerel yönetimde sürekliliğin sağlanması açısından dikkatle yürütülen idari süreçleri beraberinde getirir. Bu atamayla birlikte Edirne'de yürütülecek kamu hizmetlerinin koordinasyonu, yeni valinin göreve başlamasıyla birlikte öncelikli gündem maddesi olacak.

EDİRNE’NİN YENİ VALİSİ AHMET KARAKAYA OLDU