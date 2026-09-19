Bitlis'in gölleri ve göletleri yavru sazanla güçlendi

Bitlis'te balıklandırma çalışmaları tamamlandı

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere toplam 1.397.500 adet yavru sazan bıraktı. Yavru sazanlar, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilerek su kaynaklarıyla buluşturuldu.

Hangi su kaynaklarına salındı:

Dağıtım planına göre Adilcevaz Aygır Gölü'ne 97.500, Hiş Göleti'ne 25.000 ve Ahlat sınırları içindeki Nazik Gölü'ne 1.275.000 yavru sazan bırakıldı. Bu dağılım, bölgedeki sucul stokların takviye edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve yürütülmesi:

Uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütüldü. Balıklandırma faaliyetlerine Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ile kurum personeli katıldı.

Yetkililer, bu tür çalışmaları su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama, yerel balıkçılık potansiyelini destekleme ve sucul ekosistemlerin direncini artırma yönünde önemli adımlar olarak nitelendiriyor. Bitlis'teki balıklandırma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

BİTLİS’TE 2026 YILI BALIKLANDIRMA PROGRAMI KAPSAMINDA GÖL VE GÖLETLERE TOPLAM 1 MİLYON 397 BİN 500 ADET YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI.