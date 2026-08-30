Bitlis'te ay batarken gün ağardı: gökyüzünde nadir bir sabah

Bitlis semalarında nadir rastlanan an:

Bitlis'te gökyüzünde ender görülen bir doğa olayı yaşandı; ayın ufuktan süzülüşü ile güneşin doğuşu aynı zaman diliminde bir araya geldi. Gecenin karanlığı tamamen dağılmadan önceki bu anlar, görenleri etkileyen bir görsel şölen oluşturdu.

Ayın ufuktaki devasa görüntüsü ve güneşin altın sarısı ışıklarının birlikte gökyüzünü kaplaması, oluşan manzarayı sıradan bir sabah görüntüsünden farklı kıldı. İzleyenler, oluşan renk geçişleri ve ışığın çevreye verdiği canlılık karşısında uzun süre fotoğraf çekti ve anı kaydetti.

gözlem ve kayıt aşaması:

Olay, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından profesyonel ekipmanla belgelenmiş oldu. Önen, sahnedeki detayları farklı açılardan profesyonel teleskoplar ve telefoto lensler kullanarak kayıt altına aldı; elde edilen görüntülerde ayın ufuktaki belirginliği ile güneşin yavaş yükselişi net biçimde görülüyor.

Bitlis’in doğal peyzajının üzerine eklenen bu gökyüzü gösterisi, bölgenin fotoğraf ve doğa gözlemi açısından değerini artırdı. Gökyüzü tutkunları ve yerel halk, aynı anda görülebilen bu nadir birlikteliğin kayda değdiğini belirtti.

Kısa süreli ama etkileyici olan bu anlar, yeni günün ayın vedası ve güneşin ışıltılı selamıyla başlamasına tanıklık etti ve Bitlis semalarında unutulmaz bir sabah görüntüsü ortaya koydu.

BİTLİS’TE GÖKYÜZÜNDE EŞİNE AZ RASTLANAN BÜYÜLEYİCİ BİR MANZARA YAŞANDI. AY UFUKTA BATMAYA HAZIRLANIRKEN GÜNEŞ’İN DOĞMASIYLA ORTAYA ÇIKAN GÖRSEL ŞÖLEN, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI.