Bitlis'te dağlar üzerinde beliren mercek bulutu gökyüzünde nadir bir kare oluşturdu

Bitlis semalarında görülen mercek bulutu, yatay ve düzgün yapısıyla görenlerin dikkatini çekti. Bulutun ellips benzeri formu, kısa süreli de olsa gökyüzünde sıra dışı bir görüntü yarattı.

görüntüleyen gözlemci ve yorumu:

İlginç doğa olayını görüntüleyen doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Doğada bazen gökyüzü de en az yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunuyor. Bitlis’in dağları üzerinde oluşan bu mercek bulutu da bunun güzel örneklerinden biri" dedi.

doğal oluşumun özellikleri:

Mercek bulutları, dağların rüzgârla etkileşime girdiği bölgelerde oluşan, yatay katmanlar ve düzgün kenarlar gösteren meteorolojik yapılar olarak bilinir. Bitlis'te gözlemlenen bu örnek de tipik özellikler sergileyerek gözlemciler için ilgi çekici oldu.

Gözlem kısa sürse de oluşan görüntü doğa ve gökyüzü meraklıları için dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.

BİTLİS’TE OLUŞAN MERCEK BULUTU, İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.