Dolar 48,8485 +0,03%
Euro 55,6531 -0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.741,91 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 107,02 +3,82%
--°

Bitlis'te dağlar üzerinde beliren mercek bulutu gökyüzünde nadir bir kare oluşturdu

Bitlis'te yatay ve düzgün yapısıyla UFO'yu andıran mercek bulutu kısa süreli görsel şölen oluşturdu; doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen olayı görüntüledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:48

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bitlis'te dağlar üzerinde beliren mercek bulutu gökyüzünde nadir bir kare oluşturdu

Bitlis'te dağlar üzerinde beliren mercek bulutu gökyüzünde nadir bir kare oluşturdu

Bitlis semalarında görülen mercek bulutu, yatay ve düzgün yapısıyla görenlerin dikkatini çekti. Bulutun ellips benzeri formu, kısa süreli de olsa gökyüzünde sıra dışı bir görüntü yarattı.

görüntüleyen gözlemci ve yorumu:

İlginç doğa olayını görüntüleyen doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Doğada bazen gökyüzü de en az yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunuyor. Bitlis’in dağları üzerinde oluşan bu mercek bulutu da bunun güzel örneklerinden biri" dedi.

doğal oluşumun özellikleri:

Mercek bulutları, dağların rüzgârla etkileşime girdiği bölgelerde oluşan, yatay katmanlar ve düzgün kenarlar gösteren meteorolojik yapılar olarak bilinir. Bitlis'te gözlemlenen bu örnek de tipik özellikler sergileyerek gözlemciler için ilgi çekici oldu.

Gözlem kısa sürse de oluşan görüntü doğa ve gökyüzü meraklıları için dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.

BİTLİS’TE OLUŞAN MERCEK BULUTU, İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

BİTLİS’TE OLUŞAN MERCEK BULUTU, İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kale çevresi yenileniyor: Kahramanmaraş kalesi çevresinde cephe yenileme çalışma...
images

Yıldırım'a 2 milyarlık vizyon: Duaçınarı kültür ve yaşam merkezi temeli atıldı
images

Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek
images

Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği