Bitlis'te gaziler günü yürüyüşünde birlik ve vefa mesajı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilde, ülke genelinde eş zamanlı yapılan programlar kapsamında bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Mahallesinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi ve katılımcılar günün anlamına dikkat çekti.

yürüyüş ve katılımcılar:

Yürüyüşte, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ile gaziler, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

anma, minnet ve hatıra fotoğrafı:

Yürüyüş boyunca gazilere yönelik minnet, saygı ve vefa duygusu ön plana çıktı. Vali Ahmet Karakaya da programa katılan gaziler ve vatandaşlarla birlikte yürüyerek Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaptı. Etkinliğin sonunda protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

BİTLİS’TE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA 81 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN "KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.