Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

Bitlis’te Fatih Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ile Hacı Hikmet Ersan Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 86 hafize, düzenlenen icazet programıyla mezuniyetlerine kavuştu. Tören, katılımcıların yoğun ilgisi ve ilahi grubunun sunumu ile manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Program detayları:

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcıları Tarık Safa Kahveci ve Adnan Ayte, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenci yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle törene katılanlara duygusal anlar yaşatıldı ve mezun hafizelere icazet belgeleri takdim edildi.

Kurstan mezun olanlar arasında Fatih Kur’an Kursu mezunu Ayşenur Kardaş da yer aldı. Tören sırasında belgelerin verilmesi ve yapılan dualarla program sona erdi.

Vali Karakaya'nın mesajı:

Vali Karakaya konuşmasında Bitlis'in sadece tarihiyle değil, sahip olduğu manevi ve medrese kültürü ile de ayrı bir değere sahip olduğunu vurguladı. Karakaya, iki kurstan mezun olan hafizelerin sayılarını açıklayarak; Fatih Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'ndan 60, Hacı Hikmet Ersan Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu'ndan 26 olmak üzere toplam 86 hafizenin icazet aldığını belirtti.

Hafizelere seslenen Vali Karakaya, Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmenin beraberinde sorumluluklar getirdiğine dikkat çekerek, "İşiniz zor ve meşakkatlidir. Öğrendiğinizi öğretmek, hatta yaşamak mecburiyetindesiniz" ifadelerini kullandı. Karakaya, hafizelerin ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, bu başarının hem bireysel hem de toplum için önemli bir onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Program, icazet belgelerinin takdimi ve yapılan duaların ardından sona erdi. Tören, katılımcılara hem mezunların emeğini takdir etme hem de Bitlis'in dini ve kültürel mirasına vurgu yapma fırsatı sundu.

BİTLİS’TE FATİH YATILI HAFIZLIK KUR’AN KURSU İLE HACI HİKMET ERSAN HAFIZLIK YATILI KUR’AN KURSUNDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 86 HAFİZE, DÜZENLENEN İCAZET PROGRAMIYLA MEZUNİYETLERİNİ TAÇLANDIRDI.