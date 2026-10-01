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Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: iki yaralı

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:43

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: iki yaralı

kaza anı ve ihbar:

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

müdahale ve sevk:

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası tırlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİTLİS-BAYKAN KARA YOLUNDA İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS-BAYKAN KARA YOLUNDA İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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