Bitlis'te yol kontrolünde gümrük kaçağı makaron ve sarma kağıdı ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Bitlis'te kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Bitlis-Siirt kara yolu üzerinde bulunan 94 polis yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ele geçirilen ürünler:

Araçta yapılan aramalarda 100 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ile 170 bin adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı tespit edilerek el konuldu.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak hakkında 1 şüpheli için adli işlemlere başlandığı bildirildi. Ele geçirilen ürünlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Yetkililer, Bitlis'te kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

İTLİS–SİİRT KARA YOLU ÜZERİNDEKİ POLİS KONTROL NOKTASINDA DURDURULAN ARAÇTA 100 BİN ADET GÜMRÜK KAÇAĞI BOŞ MAKARON VE 170 BİN ADET SİGARA SARMA KÂĞIDI ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.