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Bitlis'te zorlu kış koşullarında UMKE ve 112 ekipleri 4x4 ambulansla vatandaşı kurtardı

Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla mahsur kalan, ayağında eski kırık olan vatandaş 4x4 ambulansla UMKE ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bitlis'te zorlu kış koşullarında UMKE ve 112 ekipleri 4x4 ambulansla vatandaşı kurtardı

Bitlis'te UMKE ve 112 müdahalesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla kapanan yolda mahsur kalan bir vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre, bölgedeki yolun karla kaplanması sonucu yürüyemeyen vatandaşın ayağında eski bir kırık bulunuyordu. Ekipler, zorlu arazi koşullarına uygun olarak gönderilen 4x4 Pajero ambulans ile bölgeye ulaştı ve UMKE ile 112 Acil Sağlık ekipleri zamanında müdahale ederek vatandaşı kurtardı.

Sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bakanın açıklaması:

Memişoğlu sosyal medya paylaşımında "Yönümüz sizedir. Yolumuz daima size çıkar." sözlerine yer vererek, kurtarılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan ayrıca gece gündüz demeden görev yapan ekipleri teşekkürle andı ve operasyonun önemine vurgu yaptı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu koşullarda yürüttüğü çalışmanın vatandaşa ulaşmada belirleyici olduğu vurgulandı.

Bakan Memişoğlu: &quot;Karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen...

Bakan Memişoğlu: "Karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen vatandaşımız, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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