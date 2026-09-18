Biyoçeşitliliğe destek amaçlı 300 sülün doğaya bırakıldı

Bartın’da sülün salımı gerçekleştirildi

Bartın’da yaban hayatının güçlendirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından 300 adet sülün doğaya salındı. Uygulama, bölgedeki tür çeşitliliğinin korunması ve hayvanların yaşam alanlarının desteklenmesi hedefiyle yapıldı.

Amaç ve beklenen etkiler:

Yapılan salımın temel hedefi, yerel ekosistemdeki biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayatının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Bu tür girişimler, habitatlarda tür zenginliğini artırmaya ve doğal dengelerin korunmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Program ve katılımcılar:

Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan katıldı. Salım faaliyetinin İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildiği ve benzeri çalışmaların devam edeceğinin kaydedildiği bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayatını desteklemeye yönelik benzer çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı ve halkın doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekti.

YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA BARTIN'DA 300 ADET SÜLÜN DOĞAYA SALINDI.